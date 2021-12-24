Esports Business Zirvesi'ne videoyla mesaj gönderen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknolojinin spora yeni açılımlar getirdiğini, bunların da en popülerinin e- spor olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak en çok önemsediğimiz konulardan biri gençlerimizin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olması. E-spor alanında son yıllarda yapılan düzenlemelerle oyuncuların sağlıklarını koruyucu antrenmanların bu anlamda sürecin parçası olması ve ekran başında harcanan sürecin regüle edilmesini önemli bir gelişme olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.