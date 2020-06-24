Bakan Kasapoğlu: 'Durmak yok, yola devam'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina’da Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakan Kasapoğlu, Sinop’ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzaladı. Törende konuşan Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle insanlığın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye olarak bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yönetmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

‘Omuz omuza olacak...’

Koronavirüs sürecinde bazı konuları kısa süreliğine de olsa ertelediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Geçen hafta başlatmış olduğumuz protokollerimizin devamına Sinop’la devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam anlayışımıza Sinopumuz için de devam ediyoruz. Biz, inşa eden, geliştiren, üreten bir zihniyetin temsilcileriyiz. Omuz omuza bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu