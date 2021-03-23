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Bakan Kasapoğlu Denizli'ye yapılacak yatırımları açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Denizli heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı.

22 Mart 2021, Pazartesi 22:41 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu Denizli'ye yapılacak yatırımları açıkladı

Bakan Kasapoğlu, "Denizli'de de tüm tesislerin tüm halk için seferber edilmesi noktasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Semt sahaları, sadece futbol değil, basketbolu voleybolu ile Denizlimiz’in köylerine kadar ulaşılabilirlik noktasında amaçlarımızdan bir tanesi. Bu amaçla protokolümüz Denizli'ye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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