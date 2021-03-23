Bakan Kasapoğlu, "Denizli'de de tüm tesislerin tüm halk için seferber edilmesi noktasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Semt sahaları, sadece futbol değil, basketbolu voleybolu ile Denizlimiz’in köylerine kadar ulaşılabilirlik noktasında amaçlarımızdan bir tanesi. Bu amaçla protokolümüz Denizli'ye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.