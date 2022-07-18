Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara dönüşü Çorum’a ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Millet Bahçesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde gençlerle de bir araya gelerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla birlikte basketbol maçı yaptı.

Bakan Kasapoğlu ile birlikte Vali, Başkan ve Rektör de sahada yer aldı. Maçın ardından Bakan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.