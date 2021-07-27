Bakan Kasapoğlu, Finlandiya’da düzenlenen "European Young Masters" erkekler kategorisinde organizasyonun üçüncü raundunu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla bronz madalyanın sahibi olan milli golfçü Can Gürdenli’yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya’da düzenlenen ’European Young Masters’da mücadele eden ve bronz madalyanın sahibi olan milli golfçümüz Can Gürdenli’yi kutluyor, başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."