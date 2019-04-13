Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) önceki gün hayatını kaybetti. Yalnızca Fenerbahçe değil, tüm spor camiası acı haberle üzüntüye boğuldu. Bartu’nun cenazesi bugün öğlen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karaca Ahmet’teki Aile Kabristanlığı’na defnedilecek.

Kasapoğlu da katılacak

Binlerce sporseverin katılacağı cenazenin ardından Can Bartu son yolculuğuna uğurlanacak, 19.00’da da Ülker Stadı’nda dua okunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun cenaze törenine katılacak.

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