Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir dizi programa katılıyor. Bakan Kasapoğlu, etkinlikler çerçevesinde düzenlenen 29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi'ne katılan tekneleri selamlayarak açıklamalarda bulundu. İstanbul'un çok önemli bir yıl dönümüne idrak ettiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Ben bu vesileyle bu kutlu şehri bize armağan eden, emanet bırakan o güzel kumandanı o güzel askerlerini rahmetle minnetle yad ediyorum. 567 yıl önceki bu kutlu çaba ve onun sonucunda gerçekleşen fetih hakikatten hem İstanbul'umuz için, hem dünya için çok farklı bir dünyanın farklı bir anlayışın kapılarını açan önemli bir milattır. Bu vesileyle hem tarihimizde hem dünya tarihinde medeniyet anlayışında önemli bir aşamadır. O yüzdendir ki bu ruhun bu anlayışın bu kutlu yıl dönümünün her yıl coşkuyla, bilinçle, şuurla idrak edilmesi de bizler için çok önemlidir. Ben bu vesile ile bu kutlu günü bizlerle paylaşan bu günde bu coşkuyla bu anlamlı heyecana ortak olan tüm halkımıza, milletimize, gençlerimize, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bugün yelkencilerimiz de sporcularımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın Huber'deki selamlanmasıyla bir saygı geçişiyle başladı. Bu özel günde bizleri her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayan, varlığıyla anlam katan onurlandıran saygı değer Cumhurbaşkanımıza da hem şahsım adına hem sporcularımız ve gençlerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"FETİH RUHU BİTMEDİ BİTMEYECEK"

"Tabii ki fethin anlamı fethin ruhu hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek" diye sözlerini sürdüren Kasapoğlu, "Bizler bu günlerin bu emanetini taşıyan gönüllüleri, gençleri, yöneticileri olarak bu şanlı emaneti yine yarınlara, gençlerimize en güzel şekilde emanet edeceğiz. Onlar da bu çıtayı her geçen gün yükselterek yukarılara taşıyarak ilelebet hep birlikte payidar kılacağız. Bu vesile ile bugünkü etkinliklerimiz, bundan önceki yıllardaki etkinliklerimiz her biri heyecan verici, gurur verici etkinlikler ve şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, biliyorsunuz pandemi nedeniyle birtakım kısıtlamalar söz konusu. Bu kısıtlamalara rağmen hamdolsun aynı coşkuyu aynı heyecanı hissetmenin ayrı bir sevincini de özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki fetih bizim kültürümüzde, bizim anlayışımızda imar etmek, ileriye götürmek, medeniyet inşa etmek demek. Bununla birlikte yaşandığı şeklinde de hepimizin bildiği gibi gönülleri fethetmek demek. Hem bir gönül fethini ortaya koyan hem de geldiği şehre geldiği beldeye ilerleme noktasında medeniyet götürme noktasında çok çok farklı boyutlarıyla hizmet anlayışını ortaya koyan bir ruh fetih ruhu. Ben özellikle yarınların Türkiye'sinin öncüsü olan gençlerimizde bu ruhu bu heyecanı bu bilinci görmenin mutluluğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlerimizi yarınlara hazırlamanın yanında bugünlerin de çok güçlü, çok verimli olması adına her açıdan bilimde, sanatta, sporda, kültürde her alanda öncü gençler yetiştirme adına az önce bahsettiğim hem imar eden hem inşa eden bununla birlikte de gönüller fetheden gençleri yetiştirme adına da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her türlü imkanı, her türlü fırsatı ortaya koymanın gayreti içerisindeyiz. Bununla birlikte gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın tüm imkanları her daim gençlerimizin hizmetinde gençlerimizin emrinde olduğu gibi, ülkemizin tüm olanakları görüldüğü gibi yaşandığı gibi hem gençlerimiz için. Çünkü gençler bizim en büyük gururumuz ve bunun yanında tabi ki en büyük güvencemiz hem günümüz için hem yarınlarımız için. Dolayısıyla bakanlık olarak, devlet olarak gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi her alanda ileriye olan, zirveye olan yürüyüşlerinde sporcusuyla, sanatçısıyla, bilim insanlarıyla yarınların anneleri babaları olarak her alanda en nitelikli, en donanımlı şekilde yetişmeleri adına da inşallah yine çalışmaya gayret göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HER GÜN ÇITAYI DAHA YUKARILARA KOYMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, sporda geçen yılki başarılara dikkat çekerek, "Bu başarılar her zaman söylüyoruz ki öncü başarılar. Yarınların daha büyük başarılarının müjdecisi. Hem sporda hem gençlerimizin her alanda ortaya koyduğu çalışmalarda inşallah her gün çıtayı daha yukarılara koymanın gayreti içerisinde olacağız. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Ben bu vesile ile bizlere bu anlamda destek olan tüm paydaşlarımıza spor camiamıza, federasyonlarımıza, kulüplerimize, bugünkü katkıları nedeniyle Yelken Federasyonu'muza, yelkencilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında hem pandemi sürecindeki katkıları hem bugünkü çabalarıyla hakikatten gönlünü, alın terini ortaya koyan gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gerek İstanbul'umuz bugünün anlamı ve önemine ithafen İstanbul'a olan çalışmalarımız bakanlık olarak, sporuyla, gençlik merkezleriyle pek çok alanda sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlatmış olduğu o hizmet seferberliği, farklı bir ruhu başlattığı dönemi hepimiz biliyoruz. Ben İstanbul'da doğan büyüyen bir vatandaş olarak gençliği İstanbul'da dolu dolu geçmiş bir genç olarak İstanbul'un çok önceki hallerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki durumlarını da çok iyi bilen biri olarak o hizmet anlayışının inşallah İstanbul için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, yönetimleriyle devam edeceğini de ifade etmek istiyorum. Gerek İstanbul'umuzu gerek ülkemizin tüm beldelerini imar etme, gönüller fethetme ve bu anlamda gençlerimizle sporcularımızla tüm camialarımızla yarınlara yürüme adına umutlu olduğumuzu, inançlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Fetih-i mübinin 567’inci yılını tekrar kutluyor, saygı ile selamlıyorum" dedi.