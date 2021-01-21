Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Aradan 32 yıl geçmesine rağmen yüreğimizi yakan, bizleri derinden etkileyen bir acı. Onları unutmadık ve unutmayacağız. Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak" dedi. Samsun'da ayrıca, bir takım incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu Çarşamba ilçesinde inşaatı devam eden Kano Durgunsu Parkuru’ndaki inşaat çalışmalarını gezdi.