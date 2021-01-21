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Bakan Kasapoğlu: 'Bu anıt, o hüznün o elim günün bir timsali olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989’da geçirdiği kazanın 32’nci yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı'nın açılışına katıldı.

21 Ocak 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu: 'Bu anıt, o hüznün o elim günün bir timsali olacak'

Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Aradan 32 yıl geçmesine rağmen yüreğimizi yakan, bizleri derinden etkileyen bir acı. Onları unutmadık ve unutmayacağız. Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak" dedi. Samsun'da ayrıca, bir takım incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu Çarşamba ilçesinde inşaatı devam eden Kano Durgunsu Parkuru’ndaki inşaat çalışmalarını gezdi.

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