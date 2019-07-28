Bakan Kasapoğlu: Başarıları taçlandıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nde sporcularla bir araya geldi. Geleceğe dair çarpıcı açıklamlarda bulunan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bakü’de Yaz Oyunları’nda tarihimizin en güzel derecelerini alıyoruz. Şu an itibariyle 25 madalyamız var bunun 10 tanesi altın. Tüm branşlarda elde ettiğimiz rekorlar ve başarılar... Bizim sadece bir değil pek çok branşta birden çok güzel bir yolda yürüdüğümüzü gösteriyor.”

‘Hep birlikte...’

“Bundan sonraki süreçte de çok daha güzellerini hep birlikte yaşayacağız. Mesela Beril Böcekler var yüzmede yetişen. Hep birlikte gördüğümüz. 2020 adına hem yüzmedeki başarılar hem atletizmdeki başarılar ve diğer branşlarımız bizi çok ümitlendiriyor. İnşallah Tokyo’da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız.”

‘Bayrağımızı dalgalandıracağız’

“Tesislerimizin, halkımız tarafından kadın erkek, genç yaşlı, engelsiz engelli demeden kullandırılması çok önemli. Bunun emarelerini de görüyoruz. Ana branşlardaki çalışmalarımız, yüzme projemiz... Sporcularımız, antrenörlerimiz ve teknik heyetlerimizi ziyaretlerimiz devam edecek. Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı’mızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”