Sabah Gazetesi tarafından bu yıl 2’si düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, İstinye’de bulunan Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde yapıldı. Ekonomi Forumu’na Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig Kulüpleri’nin başkan, yönetici ve teknik direktörleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa, futbol ekonomisinin 3’te 2’sini tek başına görüntülüyor. Yüzde 15’i ise İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’yı kapsayan 5 büyük ligde toplanıyor. Elde edilen gelir 18 milyar Euro’dan fazla. Ülkemizde ise SüperLig’in değeri 615 milyon Euro civarında. Avrupa’da 7.olsak da ilk 10’a giremeyen Hollanda Ligi 1 milyar Euro’dan fazla gelir elde ediyor. Türk futboluna hakettiği değeri kazandırmak bizim için önemli bir sorumluluk, çok önemli ve radikal kararları almamız gereken süreci birlikte yaşıyoruz.”

‘Futbol yayın haklarından ibaret değil’

“Türkiye olarak, bu konu ya emek, finans harcayan bir ülke olarak bu endüstrinin dinamolarından biri haline gelmek için futbola bütüncül bir bakış açısı kazandırmak mecburiyetindeyiz. Mevcut durumu çok iyi analiz etme gerekliliğimiz var. Bugün Süper Lig’in seyirci ortalamasını Avrupa’da en yüksek oranda arttıran liglerden biriyiz. Pek çok ülkenin 50 yılda yapabileceği tesisleşmeyi 17 yılda gerçekleştirdik. UEFA raporunda yer aldığı üzere Avrupa’nın en modern stat ve tesislerine sahip ülkesiyiz. Bu ivmelenmeyi güçlü şekilde desteklemeliyiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Bunu içinde futbolun doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. Elbette atılacak adımlar belli ancak özellikle yönetimlerimiz, sportif başarıya değil finansal disipline, idari disipline eşgüdümlü olarak odaklanmalı. Futbolun yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Reklam ve sponsorlukları maçbaşı gelirleri arttıracak eylemler yapmamız gerekiyor. Sponsorların varolmalarını sağlamalıyız. Bütün paydaşlar eş güdüm halinde çalışmamız gerekiyor."