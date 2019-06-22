Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları açılış törenini izledi

2’nci Avrupa Oyunları, Belarus’un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. 22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı’nda gerçekleştirilen törende ülkemizi oyunlarda temsil edecek sporcu kafilesinin geçişi sırasında Türk Bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı. Avrupa Oyunlarını izlemek üzere Belarus’a gelen Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları resmi geçiş töreni sırasında ayağa kalkarak selamladı. Bakan Kasapoğlu’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de eşlik etti. Açılış töreninde sporcuların yürüyüşlerinin ardından oyunlar meşalesi yakıldı.

BAKAN KASAPOĞLU BELARUSLU MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kasapoğlu, açılış töreni öncesinde Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Kovalchuk ile resmi açılış töreninin düzenlendiği Dinamo Stadı’nda ikili görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ 14 BRANŞTA, 110 SPORCU TEMSİL EDECEK

Belarus'un başkenti Minsk'te, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2’nci Avrupa Oyunları’nda Türkiye'yi 14 branşta, 110 sporcu temsil edecek. Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek. 2’nci Avrupa Oyunları'nda, 50 ülkeden katılan 4 binin üzerinde sporcu 21 branşta yarışacak. Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.

4 yılda bir düzenlenen organizasyonun ilki 2015 yılında Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

İSTANBUL, (DHA)