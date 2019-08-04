Bakan Kasapoğlu: Annelerin liderliğinde spor yapan toplum olacağız

Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na katıldı. Turnuvanın kapanış programında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Evde herkesin spor yapması lazım, bunu da koordine edecek olan annedir. Annelerin liderliğinde sporu çocuklarıyla, eşleriyle yapan bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz. Kadınlara yönelik de inşallah spor noktasında çok güzel çalışmalarımız var” dedi.

Bakan Kasapoğlu, ülke genelinde satrancın yayılması için çaba sarf eden ve en çok lisansı sporcuyu bünyesinde bulunduran Türkiye Satranç Federasyonuna da teşekkür ederek, “Bu yıl 5’incisi gerçekleşen Çubuk Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın kapanış törenindeyiz. Satranç analitik düşünmeyi, hesap etmeyi, akılcı güçlü olmayı bizlere öğreten farklı bakış açılarını kazandıran bir branş” diye konuştu.

“KADIN ODAKLI SPOR ANLAYIŞI”

Sporun ailede başladığına vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ailenin özellikle annenin. Kadınlarımıza bu konuda önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Kadın odaklı bir spor anlayışı ile sporu tabana yayma konusunda daha başarılı olacağımızı da düşünüyoruz, çalışmalarımız da bu yönde. Evde herkesin spor yapması lazım, bunu da koordine edecek olan annedir. Annelerin liderliğinde sporu çocuklarıyla, eşleriyle yapan bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz. Kadınlara yönelik de inşallah spor noktasında çok güzel çalışmalarımız var. İnşallah çok kısa vadede bunları tüm toplumumuza yayma ve herkesi kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden sporla buluşturma noktasında kararlıyız.”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, sporun hiçbir şeye engel olmadığını vurgulayarak, “Bu turnuvaya 10 ülkeden 61 ilden 900 civarında sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu olarak özellikle son yıllarda hem ülke genelinde yayılma hem de uluslararası anlamda çok güzel başarılar elde ettik. Her zaman söylüyoruz spor hiçbir şeye engel değil, özellikle akademik başarıya engel olmadığı gibi destek olan çok önemli bir birim” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları

-Federasyon Başkanı Gülkız Tulay’ın açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)