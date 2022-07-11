Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ‘’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’’ projesine talep çığ gibi büyüyor. İlk etapta sadece ilkokul öğrencileri için 65 ilde başlatılan pilot uygulama, gelen talepler doğrultusunda, 81 ile yayıldı. ‘’Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat programı’’ kapsamında yürütülen proje ile 2018 yılında 125 bin 231 ilkokul öğrencisi yüzme öğrendi. Projenin kapsamının genişletilmesiyle beraber bu sayı her yıl katlanarak çoğaldı. 7’den 70’e her yaşta katılımcının projeye dâhil olmasıyla 2019 yılında 240 bin 794, 2020 yılında 1milyon 20 bin 459, 2021 yılında 1milyon 828 bin 931 kişi yüzme öğrendi. 2018 -2022 yılları aralığında ise rekor seviyeyle proje kapsamında yüzme öğrenenlerin sayısı 3 milyon 453 bin 189 kişiye ulaştı.

"PROJE DAHA YUKARI SEVİYELERE TAŞINACAK"

Gençlik ve Spor Bakanlığının yüzme branşına verdiği önem kapsamında yaptırılan kamu araştırmasında ise dikkat çekici verilere ulaşıldı. Araştırmaya göre katılımcıların yarısından fazlası yüzmeyi kendi kendine öğrendi. Eğitim alanların oranı %19 iken, yüzme bilmeyenlerin oranı %25 olarak gözlendi. Bu kapsamda Projenin daha yukarı seviyelere taşınacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Yüzme branşını projelerimizle çok ciddi şekilde destekliyoruz. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek’’ dedi.

YÜZME İLK SIRADA YER ALDI

Araştırma sonuçları yüzme sporuna verilen önemi de ortaya koydu. ‘’imkânınız olsa hangi sporu düzenli yaparsınız?" sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde %34’lük oranla yüzmenin ilk sırada yer aldığı görüldü. Proje sayesinde yüzme sporunun artık daha ulaşılabilir hale geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu Türkiye'nin neresinde olursa olsun ülkenin gençlerini yarına en güzel şekilde hazırlayacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte nice şampiyonları, yıldızları, bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarında da uluslararası anlamda büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum.’’ dedi.