Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda 800 metrede birinci olan Muhsine Gezer ile madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde devam eden Dünya Para Atletizm Şampiyonası’ndan sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Şampiyonanın dördüncü gününde 800 metrede dünya şampiyonu olarak 800 metrede ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Muhsine Gezer’i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonada ayrıca 2’si gümüş, 2’si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan sporcularımızı da tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.



