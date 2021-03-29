Bakan Kasapoğlu Ağrılı çocukların hayalini gerçekleştirdi

Bakan Kasapoğlu’nun Eliaçık Köyü İlköğretim Okulu’nda bir araya geldiği öğrenciler için gönderdiği bisikletler, Vali Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve kurum amirlerinin katıldığı törenle dağıtıldı. Köydeki 54 öğrenciye bisikletlerini teslim ederek yüzlerini güldüren Varol ile Çelebi, öğrencilere ve köy sakinlerine Bakan Kasapoğlu’nun selamlarını iletti. Milletvekili Çelebi ise Eliaçık Köyü İlkokuluna sentetik saha ve basketbol potaları yapılacağı müjdesini verdi. Öğrenciler de bisiklet sahibi olmalarını sağlayan Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.



