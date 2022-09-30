Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Bursa'da Türk Devletleri Teşkilatı 6'ncı Gençlik ve Spor Bakanları toplantısına katıldı. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Jamankulov, Özbekistan Spor Gelişimi Bakanı Adkham İkramov, Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kıdırali, Türkmenistan Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Gulmyrat Agamyradov, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Alisher Sadullayev, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Serik Zharasbayev, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de katıldığı toplantıda konuşa yapan Kasapoğlu, buluşmayı ülkelerin gençleri ve sporcuları için çok önemli bulduğunu söyledi.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Toplantının Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın coşkusu ile birleşmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nda atlı sporlar, güreşler, müsabakalar ve farklı gösterilerin büyük bir şölene dönüştüğünü aktararak, "Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nı çok ama çok önemsiyor ve bu çatı altında taahhüt edilen tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için de büyük gayret sarf ediyoruz. Bir önceki toplantımızda imzaladığımız Gençlik Değişimi Mutabakat Zaptı doğrultusunda ağustos ayında İstanbul ve Bursa'da birinci Çok Taraflı Gençlik Değişimi Programı'nı gerçekleştirdik. Bu programa katılan gençlerimizi, gençlik elçileri olarak ülkeler arasındaki birlikteliğini, iş birliğini, kardeşliği daha üst noktalara taşıyacağına inancımız tam" dedi.

"GENÇ GÖNÜLLÜLER HAVUZU PROJESİ TOPLUMLAR ARASI BERABERLİĞİ KUVVETLENDİRMEDE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Türk Dünyası Genç Gönüllüler Havuzu konusunu ilk kez 2020'de gündeme getirdiklerini söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak gönüllülük konusuna büyük önem veriyoruz. Bu tecrübelerimizi Türk dünyası gençlerine aktarma vesilesiyle Birinci Genç Gönüllülük Eğitim Programını yine 1-5 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkelerimizden 80 gencin katılımıyla İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. Gençlerimiz burada yaptıkları çalışmalarla teşkilatın Genç Gönüllüler Havuzu'nun oluşturulmasına yönelik temelleri attı. Genç Gönüllüler Havuzu Projesi'nin toplumlar arasındaki gönüllülük kültürünü pekiştirme ve beraberliği kuvvetlendirmede büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA MÜSABAKALARIN ARTTIRILMASI ÖNEMLİ"

Gençlik alanında çok fazla çalışmalarının olduğunu ve bunları güçlendirerek, artırarak devam ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Spor alanında da çalışmalar var. Futbol federasyonları arasındaki iş birlikleri ve bu manada bu iş birliği sonucu takımlar arası müsabakaların sayısının artırılması önemli. Yine dopingle mücadele ve bu çerçevede atılan adımlar... Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum, tüm dost ve kardeş ülkelerle gençlik alanında olduğu gibi spor alanında da yeni iş birliği mekanizmalarını geliştirme noktasında her daim açık olduğumuzu ve her çeşit iş birliğine de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu çerçevede sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı kapsamında tecrübeler ve gelinen noktayı önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşmaktan da büyük bir memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ, BUGÜNLER İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Özbekistan'ın, Buhara'da 2022 Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanıyla güzel bir ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, kardeş ve dost ülke Özbekistan'ın bakan ve yöneticilerine, emeği olan herkese teşekkürlerini ileterek, "2023 yılında Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı ülkemize devrolacak. Bu anlamda da büyük bir taşıdığımızı, bu bayrağı yine birlikte daha yukarıya taşıyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Türk dünyasının güzide gençliği için yeni başkenti sizlere ilan edeceğim. Gençlik ülkelerimiz açısından sadece yarınları ifade etmiyor, aynı zamanda bugünler için de çok önemli. İstanbul'umuzun bu unvanı gururla taşıyacağına ve Türk dünyasının gençleri arasındaki kardeşliği, bağlılığı güçlendirerek iş birliğimizi çok ama çok daha yukarılara çıkaracağına inanıyoruz. İnşallah Gençlik Başkenti ilan ettiğimiz İstanbul'da teşkilat çatısı altındaki genç girişimciler forumu ve genç liderler forumu gibi gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ve pek çok etkinlikle, çalışmayla, projeyle bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a devri gerçekleştirildi. (DHA)