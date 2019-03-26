Bakan Kasapoğlu: 2020’ye gideceğimize inanıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın Moldova ile Eskişehir’de yaptığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçı öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundu. Arifiye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, onlara karanfil dağıttı. Daha sonra Vilayet Meydanı’na geçen Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın spora erişimini daha kolaylaştıracak şekilde butik tesisler, bunun yanında ulusal, uluslararası anlamda daha büyük tesisler ve pek çok branşı içinde bulunduracak spor yatırımlarını Eskişehir’imizde çok kısa vadede gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

‘Gençleşen milli takım’

Milli takımın son durumundan çok memnun olduğunu da dile getiren Kasapoğlu, “Son maçların ardından çok ümitliyiz. Avrupa Şampiyonası’na gideceğimize inanıyoruz. Gençleşen bir milli takımla. Biliyorsunuz bazı maçlarımızı Eskişehir’de oynuyoruz. Eskişehir’in kattığı heyecan apayrı. Milli maç nedeniyle de Eskişehir’imizde olmaktan, Eskişehir halkımızla beraber, onların enerjisiyle, coşkusuyla milli maçı izlemekten de ayrıca heyecan ve mutluluk duyuyoruz” dedi.