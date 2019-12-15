Bakan Kasaopoğlu: UEFA’nın kararı yok yükmündedir

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020 elemelerinde A Milli Takım oyuncularının verdiği “asker selamı” hakkında konuştu. Ay-Yıldızlı futbolcuların yaptığı bu hareketin Mehmetçiğimiz’e olan sevgi ve saygılarını ortaya koyduğunu belirten Kasapoğlu şunları söyledi: “Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir. UEFA’nın soruşturma kararının bir hükmünün olmadığını düşünüyorum. Bu karar, spordaki başarımızın önüne geçebilecek bir karar değildir. Ülkemize karşı çifte standart uygulanıyor. Merak ediyorum, Almanya gibi diğer ülkelerin sporcularına nasıl yaptırımlar uygulanacak.”

Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği gençlik törenine katılan Kasapoğlu, ulusal ve uluslararası anlamda belediye bünyesinde spor yapan başarılı genç isimleri ödüllendirdi. Bakan Kasapoğlu, gençlere 2020’de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları’nı hedef gösterdi.

‘Olimpiyatlara hazırız’

Olimpiyat oyunlarında Türkiye’nin ev sahibi olarak değerlendirilmemesinin siyasi sebepleri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Ev sahipliği taleplerimiz kabul edilmedi. Ev sahipliği yapan diğer ülkelerle kıyaslandığında bize verilmemesi için hiçbir gerekçe yok. Ülkemizin o dönemde de şimdi de olimpiyatlar için hazır olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak her türlü organizasyonu karşılayabilecek seviyedeyiz” diye konuştu.