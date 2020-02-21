Bakan Kasaoğlu: İyi olan kazansın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kıran kırana maçların oynanacağı Süper Lig’in 23. haftası öncesi açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, Fenerbahçe- Galatasaray , Beşiktaş- Trabzonspor, Sivasspor-Alanyaspor maçlarının yanı sıra Başkent’te Gençlerbirliği-Ankaragücü mücadelesi olduğunu hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, “Derbi haftası diyebiliriz. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Bu tablo, Süper Lig’in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur” dedi.

‘Hem rakip hem ebedi dost’

En büyük hedeflerinin uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmek olduğunu dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Müsabakaların Fair-Play ruhu, kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız, Türk Futbolu’nun kaybetmesine, itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın” diye konuştu.