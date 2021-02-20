Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da çalışmalarını sürdüren milli takıma özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, "Tekvandocularımızın başarılarını çok yakından takip ediyorum. Uluslararası arenada başarılarıyla bizleri ziyadesiyle gururlandırıyorlar. Bu başarıların sporun zirvesi olan olimpiyat oyunlarında da devam edeceğine inanıyorum. Bir alanda başarı varsa bu bir takım oyunudur. Tekvando Federasyonu'nun elde ettiği başarılarda en üstten en alta emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin ise "Sayın Bakanımız sağ olsun, her zaman bize desteklerini yakından hissettiriyor. Her zaman mesajlarıyla bize moral veriyor. Bugün de özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu da milli takımımız için çok önemli. Kendisine ziyareti ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

DHA