Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçeli milli futbolcu Sinan Gümüş ile birlikte entegrasyon ve gençlik alanında birlikte çalışacaklarını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sinan Gümüş futbolcu olarak bugüne kadar Türk-Alman dostluğuna önemli katkı sağlamıştır. Her yönüyle gençlerimize örnek olan Sinan kardeşimizle bundan sonra da entegrasyon ve gençlik alanında birlikte çalışacağız. Hoş geldin Sinan" ifadelerini kullandı.

Sinan Gümüş ise Bakan Çavuşoğlu'na 29 numaralı "Çavuşoğlu" yazılı bir forma takdim etti

İSTANBUL (DHA) -