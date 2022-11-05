Bakan Çavuşoğlu, şampiyonları kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Kabulde Bakan Çavuşoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 7 numaralı Ampute Milli Takımı forması hediye edildi. Çavuşoğlu ayrıca, Milli sporcularla selfie çektirdi.

'Nice zaferlere'

Bakan Çavuşoğlu, organizasyonla ilgili olarak da sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Sporcularımızın kazandığı başarıların altını çizen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Milletimize Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları armağan ederek bayrağımızı zirveye taşıyan Ampute Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Daha nice zaferlere."