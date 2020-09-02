Bakan açıkladı! 'İlk yarı sonuna kadar seyircisiz...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Fahrettin Koca, başta Süper Lig olmak üzere futbol maçları hakkında gelen soru üzerinde Bilim Kurulu'nda en azından ilk yarı sonuna kadar maçların seyircisiz oynanmasını yönünde tavsiyeleri olduğunu belirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Futbol müsakabalarının ligin ilk yarısı için seyircisiz oynanması yönünde Bilim Kurulu'nda öneri var."