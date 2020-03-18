Bakan açıkladı, corona virüsü nedeniyle bir kayıp daha

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı açıkalam ile corona virüsü nedeniyle bugün ortaya çıkan vaka sayısını ve kayıp sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 61 yaşında bir erkek vatandaş hayata gözlerini yumdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

Dün açıklanan bilgi ile birlikte virüs nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükselmiş oldu.