Baja Troia Turkey başladı

Truva Atı önünde gerçekleştirilen Baja Troia Turkey seremoni startına Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seremoni startı, Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Çanakkale'de, 4 gün sürecek olan yarışta, ralli kategorisinde 37 ve motosiklet kategorisinde de 33 olmak üzere 70 araç 815,75 km yol kat edecek. 4×4 araçlar, buggyler, ATV ve UTV'ler ile motosikletlerin hem zorlu offroad etaplarını, hem de yüksek hızlı performans etaplarını kat edeceği yarışta, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve İsrail'den ekiplerin yanı sıra Türkiye'den de offroad ve motosiklet branşının önde gelen isimleri katılacak.

Troya Yılı kapsamında düzenlenen Baja Troia Turkey yarışına çeşitli ülkelerden katılan yarışçılara Çanakkale'nin muhteşem doğası ve tarihi dokusu da tanıtılacak.