Baiano’dan Sörloth’a özür mesajı

Gençlerbirliği ile oynanan maçın 90+2. dakikasında Alexander Sörloth ile gergin anlar yaşayan Fabricio Baiano, dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, “Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth’un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim” dedi.

‘Böyle şeyler olabiliyor’

Bu paylaşımın ardından ikili özel olarak konuştu. Diyaloğu ise Sörloth sosyal medya hesabından paylaştı. Norveçli oyuncunun da Baiano’ya cevap olarak, “Özrün için teşekkür ederim. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Seni suratından ittiğim için özür dilerim, bunu yapmamalıydım” ifadelerini kullandı.

İkilinin bu davranışları büyük alkış topladı.

İşte Sörloth’un aldığı darbe sonrasında bacağında oluşan yara.



