Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano dün Sörloht'e yaptığı müdaheleden ve oyundan atılmasına sebep olduğundan dolayı özür diledi.

Instagram hesabından açıklama yapan Baiano "Maçı kazanmayı çok istiyordum. Takımımın formasını onurlandırmak istedim sadece. Bundan dolayı maçtan Sörloth’un atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gençlerbirliği oyuncusu Fabrício Baiano'nun aldığı darbeler sonucu oyuncuyu iten Sörloth hakemin VAR'a bakması sonucu kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

24 yaşındaki yıldız oyuncu 2 maç ceza alması durumunda Erzurumspor ve Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 32 maça çıkan Sörloth 21 gol ve 6 asist ile oynuyor.

İşte Baiano'nun yaptığı açıklama...