Bahri Kurt: Bugün iyi tecrübe edindik

TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kemerspor 2003 Teknik Direktörü Bahri Kurt, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’yı Kemer’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kendileri açısından kazanımları yüksek bir maç oynadıklarını kaydeden Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"İstediğimizi elde edemedik. Kasımpaşa’nın gücü ortada. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Hem Süper Lig’de hem Ziraat Türkiye Kupası’nda başarılar diliyoruz. Bizim gibi alt liglerdeki takımların bu tür maçları oynamaları tecrübe açısından çok önemli. Bugün iyi tecrübe edindik. İyi mücadele ettik, girdiğimiz diğer pozisyonları da değerlendirebilseydik skor farkı olabilirdi."