Bahreynli mülteci futbolcu Hakeem Al-Araibi serbest bırakıldı!

Bahreynli futbolcu Hakeem Al-Araibi, 2011 yılında Arap Baharı sırasında kardeşiyle birlikte bir polis merkezine saldırdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

2014 yılında Avustralya'ya giderek burada siyasi mültecilik hakkı kazanan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Kasım ayında balayı için gittiği Tayland'da ülkesinin talebi üzerine Interpol tarafından yakalanmış ve hapse atılmıştı.

Gıyabında 10 yıllık hapis cezasına hükmedilen Al-Araibi, Bahreyn tarafından suçluların iadesi kapsamında geri istenmişti. Tayland Savcılığı ise bugün davayı gören mahkemeden Bahreyn'in talebini geri çekmesi üzerine Al-Araibi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Didier Drogba ve Jamie Vardy gibi pek çok futbolcu, Bahreyn'de tutuklu kaldığı sırada işkence gördüğünü anlatan Al-Araibi'nin Bahreyn'e geri gönderilmemesi için çağrıda bulunmuştu. Oyuncunun ayakları kelepçeli fotoğrafı da tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler