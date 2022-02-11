Formula 1'de yeni sezona çok az bir süre kalmışken, Bahreyn Grand Prix'sinin 2036 yılına kadar yarış takviminde yer alacağını duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada Bahreyn ile olan sözleşmenin 2036'ya kadar uzatıldığı ve ilk kez 2004 senesinde bir yarışa ev sahipliği yapan, Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 2036 yılına kadar yarışlara ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Taraftarlarımızı heyecanlandırmak için daha inanılmaz yarışların ve heyecanın sergileneceği 2036 yılına kadar Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yarışacağımız için çok mutluyum. 2004'ten bu yana Sakhir'de bazı harika yarışlar gerçekleştirdik ve spor için yeni bir döneme başlarken 2022 şampiyonasının başlangıcında için oraya geri dönmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerinde bulundu.



