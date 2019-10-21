Bahis severler günün en çok iddaa oynanan maçlarını merak ediyor.

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Konyaspor – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %18’i Konyaspor’un galip geleceğini düşünüyor.

Ertan Süzgün’ün Yorumu

Süper Lig’de haftanın kapanış karşılaşmasında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Kayserispor’dan sonra Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçen Konyaspor’da moraller yerinde. Son iki maçta 6 gol attılar.

Yeşil beyazlılarda tedavi süreci devam eden Paolo Hurtado dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Denizlispor’u 5-1 geçen Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic, 4 golle yıldızlaşırken maçın da adamı olmuştu. Malatya ekibinde kart cezalısı Ghaylen Chaaleli bu 90 dakikada görev alamayacak.

Ev sahibi son haftalar gollü maçlara imza atıyor. Taraftarı önünde skor üretecektir. Yeni Malatyaspor’da da Adis faktörü önemli. Karşılıklı goller bekliyorum.

Sheffield United - Arsenal: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %53’ü kuponlarında Arsenal galibiyetine yer vermiş durumda.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

İçeride Liverpool’u dahi elinden kaçıran Sheffield için Arsenal güzel rakip. Çünkü, hücum hattı fevkalade ama savunma ve orta alan şampiyonluk ya da yukarılar için yetersiz. Hatta hücum hattı için de fevkalade demeyi birkaç haftadır unuttuk. Bir de Emery’nin kötü yönetimi ve korkaklığı eklenince yapacak bir şey kalmıyor. Lacazette’in sakatlık sorunu var. Ama Aubameyang başta deplasmanlar olmak üzere takımını sırtladı. Deplasmandaki performans yine geçen sezona işaret ediyor. 4 maçta sadece 1 kez kazandılar. Sheffield içeride iyi. Üst düşünülmeli. Ev sahibi kaybetmez yine bir başka alternatif.

Anadolu Efes – Büyükçekmece: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %40’ı ev sahibi Anadolu Efes galibiyetinden yana.

Giray Özkan’ın Yorumu

Anadolu Efes ligde ilk yenilgisini geçen hafta sonunda Bandırma deplasmanında alırken oynanan oyundan memnun olmayan koç Ergin Ataman takımı bir gün daha Bandırma’da tuttu. Cuma akşamı da Valencia ile önemli bir maç oynadılar. Rodrigue Beaubois, Chris Singleton ve Bryant Dunston verimli isimler.

Büyükçekmece ise mali kriz yaşıyor. Sponsor ile olan problemlerinin çözüldüğüne dair haber gelmese de oyuncularını geçen hafta oynanan Ormanspor karşılaşmasında kullanabildiler. Maç içinde koçları Serhat Şehit diskalifiye oldu. Ve dirençsiz oynadılar. Ligde şu ana kadar galibiyetleri yok. Andrew Andrews, Robert Upshaw ikilisi verimli isimler. Kenny Hayes ve Osiris Eldridge ikilisi ise henüz istenen seviyede değil.

Büyükçekmece’de devam eden sorunlar Anadolu Efes’e rahat bir karşılaşma imkanı sunacaktır. Handikap aşmaları da sürpriz olmayacak. Tercihim MS:1

Brescia - Fiorentina: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %37’si ev sahibi Brescia’nın maçı kazanacağını düşünüyor.

Ozan Gür’ün Yorumu

Fiorentina, Udinese karşısında kazanmasına rağmen bir hayli zorlandı. Fakat kazanmak Fiorentina adına son derede önemli. Montella, bu yöndeki şanssızlığı kırdıktan sonra takımına kazanma alışkanlığını aşıladı. Brescia, Napoli ve Juventus maçlarını kaybetmesine rağmen oyun anlamında kötü değildi. Sassuolo maçının ertelenmesi ile uzun bir aradan çıkan Brescia, Fiorentina karşısında kolay lokma olmayacak. Ev sahibi ekipte Torregrassa, konuk ekipte Chiesa’nın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Fiorentina, kazanma alışkanlığını devam ettirmek isteyecek. Rakibin iyi futbol oynuyor olması onlar adına bir risk. Kontrollü olacaklardır. Brescia, rakibine ayak uydurur. Düşük skorlu bir sonuç bekliyorum. Tercihim 3, 5 gol altı bahsinden yana olacak.