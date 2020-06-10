Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düzenlenen "Kovid-19 Sürecinde Yelken" toplantısının konuğu Bahçeşehir Üniversitesi oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ın Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı ve yönetim kurulu üyeleriyle online bir toplantı yaptığı belirtildi.

Federasyonun icra kurulu üyelerinin de katıldığı ve Türkiye Yelken Federasyonu On-line Faaliyet Platformu üzerinde gerçekleşen toplantıda, pandemi sürecinde kulüplerin yelken programlarını nasıl uygulayacakları konusunun görüşüldüğü kaydedildi.