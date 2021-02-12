Esporun en büyük destekçilerinden olan Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye’deki esporun gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. BAU, bu zamana kadar gerçekleştirdiği espor derslerinin arşivini herkesin erişebileceği, ücretsiz eğitim platformu BAU Open Learning (https://open.bau.edu.tr) üzerinden yayınlıyor.

Espor sektör profesyonellerinden dersler

Her Bahar döneminde açılan ve Türkiyede tek olma özelliği taşıyan “GEP0312 Esporda Özel Başlıklar” dersi; 2017-2018 Bahar döneminde Riot Games Türkiye ile, 2018/2019 Bahar döneminde Supermassive Esports takımı ile ve 2019/2020 Bahar döneminde Gaming in Turkey oyun ve espor ajansı ile dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

3 yıllık arşiv, şimdi herkes için erişilebilir durumda

Bahçeşehir Üniversitesi, 3 yıllık ders arşivini Open Class ile birlikte herkesin kullanımına açıyor. Artık BAU’da verilen espor eğitimleri, BAU Open Learning ile birlikte herkesin erişimine açık.

İçerikler, oyun ve espora meraklı olan tüm paydaşlara faydalı olabilecek türden; medya, teknoloji, etkinlik, pazarlama, oyun sektörlerinde çalışan ve bu alanlarda kariyer planlayan öğrencilere başlangıç seviyesinde bilgiler vermektedir.

Bu eğitim içeriklerini başarı ile tamamlayan kişilerin kariyer fırsatlarını arttırması ve sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Espor derslerinden faydalanmak isteyen kişiler, https://open.bau.edu.tr/ adresi üzerinden kayıt yaptırarak ücretsiz erişim sağlayabilir.

Dijital yayıncılık yeni trend

Pandeminin etkisiyle birlikte herkesin hayatına giren dijital yayıncılık konusu ise bu dönemki seçmeli ders ile ele alınacak. Dersin başlığına da uygun olarak Twitch üzerinden canlı yayınlanacak derslerde konuklar yine farklı alanlarda uzman kişilerden oluşturuldu.

Herkes için espor

Bahçeşehir Üniversitesi sadece seçmeli ders açarak değil aynı zamanda aileler, okul yöneticileri ve öğretmenler için de espor eğitimleri düzenleyecek. Lise öğrencilerine yönelik olarak yürütülen eğitimler ise bu sene pandemi etkisiyle Discord ve Twitch üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.