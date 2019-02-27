Bahçeşehir SuperMassive’in yıldızı Frozen’ın baskın oyunu sürüyor

Yasuo oynayan Koreli oyuncu, bu şampiyonlardan sadece Yasuo ve Orianna ile kaybetti.

Frozen’ın oynadığı şampiyonlar ve o şampiyonlar ile tutturduğu KDA oranı:

Zoe: 26,5 (5 kez oynadı)

Galio: 30,5 (3 kez oynadı)

Lissandra: 8,0 (1 kez oynadı)

Orianna: 2,0 (1 kez oynadı)

Syndra 12,0 (1 kez oynadı)

Yasuo 4,5 (1 kez oynadı)

Oynadığı 12 karşılaşmada dakika başına, ortalama 567,7 hasar vermeyi başaran Frozen, ortalama bir maçta takımının hasar yükünün yüzde 30’unu karşılıyor. Takımının HWA Gaming ile oynadığı karşılaşmada Galio tercihi yapan Koreli oyuncu, bu karşılaşmada 10/0/11 ile oynayarak bu sezonki en iyi KDA oranlarından birini tutturmayı başarmıştı.

Lig boyunca oynadığı en baskın performansı Dark Passage karşısında yaptığı görülen Frozen, bu karşılaşmada Zoe seçimi yapmıştı. Rakip orta koridor Backlund’un elindeki Irelia’yı oyun dışı bırakmayı başaran yıldız oyuncu, bu maçta kendisi adına en çok öne geçtiği karşılaşmayı oynadı. (Playerbros)