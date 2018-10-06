Bu yıl Kore’de gerçekleştirilen ve 12 bölgeden 24 takımın mücadele ettiği Worlds 2018’de Ön Eleme Aşaması grup maçları tamamlandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekiplerin bir üst tura yükseldiği aşamada, son sıradaki takımlarsa evlerinin yolunu tuttu. TBF 2018 Şampiyonu unvanıyla Şampiyona’da ülkemizi temsil eden Bahçeşehir SuperMassive, ikinci gün oynadığı maçlar sonucunda liderliği adeta elinden kaçırsa da grup ikinciliğiyle Eleme Aşaması’na yükselmeyi başardı.

İlk hedef dünyanın en iyi 16 takımı arasında yer almak

Eleme aşaması için çekilen kurada temsilcimiz Bahçeşehir SuperMassive’in rakibi, D grubunu birinci sırada tamamlayan, Asya’lı temsilci G – Rex oldu. Temsilcimiz, 7 Ekim Pazar günü saat 11.00’da Dünya Şampiyonası grup aşamasına katılacak olan takımı belirlemek üzere G-Rex ile karşı karşıya gelecek. 5 maç üzerinden oynanacak seride galibiyete ulaşan taraf, dünyanın en iyi 16 takımı arasında yer alarak büyük kupa için mücadele edecek.

Bahçeşehir SuperMassive'in bu büyük sınavı ve eleme aşamasının tüm karşılaşmaları watch.tr.lolesports.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.