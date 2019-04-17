Bahçeşehir SuperMassive’den adeta Kore çıkarması

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi‘nde mevsimi ikinci sırada tamamlayan Bahçeşehir SuperMassive‘den birçok oyuncu Kore’ye antrenman yapmaya gidiyor. Takımın yabancı isimleri Frozen, Wolf ve VicaL yeni sezona hazırlanmak amacıyla ülkelerine dönerken, takımın genç isimleri Absolute, WaenA ve Luana da yabancı isimlerle birlikte Kore’nin yolunu tuttu.

League of Legends sahnesinde birçok oyuncu liglerin tatil olduğu dönemleri Kore’de geçirerek kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu bir alışkanlık haline getiren Bahçeşehir SuperMassive’de de bu dönem arası Kore’de antrenmanlarla geçecek.

“Yaz mevsiminde görüşmek üzere!”

Bahçeşehir SuperMassive’in bu gelişme sonrasındaki açıklaması şöyle oldu: “Şampiyonluk Ligi’nde bir sezonu daha tamamladık. Frozen, Wolf ve VicaL yeni sezona hazırlık için ülkelerine dönerken; Luana, WaenA ve Absolute da beraberlerinde Kore Bootcamp’ine gidiyor. Yaz mevsiminde görüşmek üzere!” (Playerbros)