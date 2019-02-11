Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth zirve yarışında hız kesmedi

Heyecanın bir an olsun bile azalmadığı Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde 4 hafta geride kaldı. Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth bu haftayı da kayıpsız kapatarak zirvedeki yerlerini korudu. Zirveyi takip eden takımlar ise haftayı kayıpsız geçen ekiplerden Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe Espor oldu. 6’şar galibiyete ulaşan ezeli rakipler, önümüzdeki haftalarda liderlik yarışının git gide kızışacağının mesajını verdi.

Orta sıralarda ise Beşiktaş, HWA Gaming karşısında net bir galibiyet alsa da Royal Youth engelini aşamadı ve 4 puanda kaldı. Doğuş Üni Aurora bu haftayı da bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapatarak Beşiktaş’la birlikte 3’üncülüğü paylaştı. Dark Passage, HWA GAMING ve GALAKTICOS ekipleri ise bu hafta galibiyetle tanışamayarak istediklerini yapamadılar.

Bursaspor Esports, mağlubiyetler serisine bir yenisini daha ekleyeyrek bu hafta da kötü gidişine dur diyemedi ve puan tablosunun en alt sırasında kalmaya devam etti.

Maçlar Riot Games Espor Sahnesi’nden canlı olarak izleniyor

Karşılaşmaları yerinden takip ederek lig coşkusunu Avrupa’nın en büyük espor merkezinde yaşamak isteyenler, maç günleri Sahne’yi hıncahınç dolduruyor.İki kritik karşılaşmaya sahne olacak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 5. Hafta maçları, 16 – 17 Şubat tarihlerinde oynanacak.