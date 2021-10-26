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Bahçeşehir Koleji’nin FIBA Europe Cup'taki rakibi ZZ Leiden

FIBA Europe Cup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, 3. hafta maçında Hollanda ekibi ZZ Leiden ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

26 Ekim 2021, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji’nin FIBA Europe Cup'taki rakibi ZZ Leiden

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E Grubu 3. hafta maçında Hollanda’nın ZZ Leiden ekibine konuk olacak.

Hollanda’nın Leiden şehrindeki Vijf Meihal Salonu’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30’da başlayacak.

Organizasyonda 2’de 2 yapan Bahçeşehir Koleji, grupta lider durumda bulunurken, birer galibiyet ve yenilgisi olan ZZ Leiden 3. sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Mornar Bar’ı 75-68, ikinci hafta mücadelesinde Iraklis’i 64-63 mağlup etti.

İlk maçında Iraklis’i 71-63 yenen ZZ Leiden ise Mornar Bar’a 87-74 mağlup oldu.

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