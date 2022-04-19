FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia ile karşı karşıya gelecek olan Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skor ile Türkiye’ye dönmek istiyor.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Unahotels Reggio Emilia deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı. Karşılaşma öncesinde Bahçeşehir Koleji'nde takımın tecrübeli isimlerinden Muhammed Baygül, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kupayı almanın hem oyuncu hem takım hem de Türk basketbolu için önemli olduğuna dikkat çeken Muhammet Baygül, "Takım olarak iyi durumdayız. 80 dakikamız kaldı. Bir deplasmanda bir de içerde olmak üzere 2 maç oynayacağız. Artık sona geldik, final oynayacağız. İki takımın da hedefi kupayı almak. Dediğim gibi inşallah bu 80 dakikanın sonunda kupaya uzanan taraf biz oluruz. Her oyuncunun kariyeri sonlandıktan sonra benim bir Avrupa kupam var diyebilmesi bir ayrıcalıktır. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki kulübümüz içinde önemli. Yapılan yatırımın karşılığını almak açısından çok önemli bir kupa. Ayrıca Türk basketbolu için de önemli bir kupa. Sonuçta Avrupa kupası. Biz takım olarak her şeyin farkındayız, bilincindeyiz. Yarın da bunun karşılığını alabilmek için iyi bir maç oynayıp, kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Herkesin arkamızda olduğunu bilmek ayrıca bizi motive ediyor"

İstanbul'da yaptıkları son antrenman sonrasında oyuncuların aileleri tarafından hazırlanan destek videolarıyla ilgili düşünceleri sorulan Muhammet Baygül, "Kesinlikle onu biz aramızda konuştuk. Açıkcası ailelerden böyle bir mesaj geleceğine dair kimsenin de haberi yokmuş. İdman sonunda ekrana yansıttıklarında hafif bir şaşkınlık oldu. Videoları izledik. Gerçekten herkesin de hoşuna gitti, güzel bir görüntüydü. Dediğim gibi zaten hazırdık maça, herkesin arkamızda olduğunu bilmek ayrıca bizi motive ediyor. Bakalım sonucunu inşallah yarın alacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

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