Bahçeşehir Koleji'nden Europe Cup'ta Oradea karşısında ilk yenilgi: 66-71

FIBA Europe Cup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, D Grubu'ndaki ikinci maçında CSM Oradea'ya 71-66 mağlup oldu.

30 Ekim 2019, Çarşamba 21:40
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Bahçeşehir Koleji'nden Europe Cup'ta Oradea karşısında ilk yenilgi: 66-71

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup D Grubu ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea’ya 71-66 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, grubundaki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.

FIBA Europe Cup | Bahçeşehir Koleji: 66 - CSM CSU Oradea: 71

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Nir Meirson (İsrail), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Altan Erol 3, Golden 24, Hardy, Johnson 16, Mathiang 11, Can Altıntığ 2, Clark 8, Alper Özcan, Doğan Şenli 2, Hadi Özdemir

CSM CSU Oradea: Richard 6, Watson 12, Zekovic 16, Barnette 11, Valeika 5, Broussard 5, Markovic 14, Baciu 2, Fometescu

1. Periyot: 23-17

Devre: 42-36

3. Periyot: 55-50

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