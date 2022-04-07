Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirirken, "Tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bugün biz yalnız bırakmadılar. Dolu salonda oynadık. Son iki maçımız kaldı. İnşallah onları da alıp kupayı Türkiye'ye getireceğiz. Bu galibiyetimiz Türkiye'ye, tüm Bahçeşehir ailesine armağan olsun. Çok az kaldı 2 hafta ara var. 20 Nisan ve 27 Nisan'da final maçları. Az kaldı" dedi.

AYDIN: ÇOK EMEK VERDİK

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alpaslan Aydın, "Çok uğraştık, çok emek verdik. İnşallah karşılığını alacağız. Bu kupayı Türkiye'ye getireceğiz ve Türk halkına armağan edeceğiz. Finaller kolay olmuyor. İnşallah başaracağız. Bunun için hazırız ve gerekli motivasyonumuz var. Oyuncularımız da istiyor, biz de istiyoruz. Finalin ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı burada. Bu maçta da çok güzel atmosfer vardı. Finalde seyircimiz bizi yalnız bırakmayacaktır. Avrupa kupasını Türk halkına armağan edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ERNAK: SEZON BAŞINDA KUPAYI TÜRKİYE'YE GETİRME PAROLASIYLA YOLA ÇIKTIK

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, finalde oldukları için mutlu olduklarını söylerken, "2 yıl önce yarım kalan bir hikayemiz vardı. Sezon başında kupayı Türkiye'ye getirme parolasıyla yola çıktık Çok mutluyuz. Final için hazırlığımızı yaparak sezonu kupayla bitirmiş olacağız" diye konuştu.

ÖZMIZRAK: BAHÇEŞEHİR VİZYON SAHİBİ BİR KULÜP

Galibiyette önemli rol oynayan Kartal Özmızrak, "Bahçeşehir, vizyon sahibi bir kulüp. Zaten bir eğitim kurumu. Final oynamak bir başarı. Çok fazla Avrupa'da final oynamış bir Türk takımı yok. Kupayı ülkemize getirerek bu güzel organizasyonu taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ"

Kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini söyleyen Özmızrak, "Avrupa kupasında en yüksek sayım. Sezonun bu zamanında bireysel performansların çok önemi yok. Sonuç olarak yarı final maçı oynadık. Bugün ben sayı atarım başka bir gün başka arkadaşım atar. Önemli olan finale çıkmaktı. Sezon başında final amacıyla kurulmuş bir takım. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek bizi mutlu ediyor. İnşallah kupayı da ülkemize getireceğiz" ifadelerini kullandı.