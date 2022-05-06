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Bahçeşehir Koleji - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maç sonucu: 101-95

ING Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i normal süresi 90-90'lık eşitlikle geçen maçın uzatma bölümü sonunda 101-95’lik skorla yenmeyi başardı.

06 Mayıs 2022, Cuma 23:29 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maç sonucu: 101-95

ING Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i normal süresi 90-90'lık eşitlikle geçen maçın uzatma bölümü sonunda 101-95’lik skorla yenmeyi başardı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 46-45 önde kapattı. Bahçeşehir Koleji’nde Muhammed Baygül 29 sayıyla oynarken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te ise Rihards Lomazs 29 sayı kaydetti.

İLK ÇEYREK SONUCU: 26-16

İLK YARI SONUCU: 45-46

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 68-66

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 90-90

UZATMALAR SONUCU: 101-95

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