Bahçeşehir Koleji - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maç sonucu: 101-95
ING Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i normal süresi 90-90'lık eşitlikle geçen maçın uzatma bölümü sonunda 101-95’lik skorla yenmeyi başardı.
ING Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i normal süresi 90-90'lık eşitlikle geçen maçın uzatma bölümü sonunda 101-95’lik skorla yenmeyi başardı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 46-45 önde kapattı. Bahçeşehir Koleji’nde Muhammed Baygül 29 sayıyla oynarken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te ise Rihards Lomazs 29 sayı kaydetti.
İLK ÇEYREK SONUCU: 26-16
İLK YARI SONUCU: 45-46
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 68-66
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 90-90
UZATMALAR SONUCU: 101-95