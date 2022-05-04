Çok mutlu olduklarını belirten Alpaslan Aydın; Amaç Türk Basketbolunu sevdirmek, büyütmek ve geliştirmek. Bu tarz başarılar ilgiyi daha da arttırıyor. Altyapıya büyük önem veriyoruz. İnşallah bu sezon 3 kupa da Türkiye’ye gelecek.

Kupayı aldığımız gece kimse uyuyamadı ama kutlama yapamadık ve hemen Yalova maçına hazırlandık. O maçı kazandık sonra da Denizli maçını kazanmak istiyoruz. Kutlamayı sonra yapacağız.

Bizim bu kupayı kazanmamamız imkansızdı. Kutlama tabii ki olacak, başkanımızla güzel şeyler planlıyoruz. Bize 5 yıldır emek veren tüm koçlarımız, oyuncularımızın bu başarıda payı büyük ve hepsi de kutlamamıza davetli.

İtalya’ya Vakıfbank maçını izlemeye gittiğimizde Başkan bir basketbol takımı kuracağım dedi. Takımı kurduğumuzda ilk yılda TBL’de oynadık. Afyon ile üst lige çıkma maçında Hadi hatta o zaman rakipti. Sonra Süper Lige çıktık ama ilk başta yapıyı oturtamadık, değişiklik yapma durumunda kaldık. Türkiye’de birçok ilde altyapı kurduk. Sadece oyuncu değil, koçları da geliştirelim istedik. Erhan Ernak yardımcıyken onunla devam etme kararı aldık. Başkanımız da bu tercihimizin arkasında durdu. Eksiklerimiz oldu tabii ki ama sonuçta Türkiye’ye kupayı getirdik. Erhan Hoca Türkiye’ye kupa getiren 3. Türk hoca oldu. Kupadan sonra hedefimiz playoffta belirli bir seviyeye gelmek ve Şampiyonlar Ligi’ne gitmek. Başkanımız Hüseyin Bey, Vakıfbank’ın başarısından çok etkilendi ve basketbol takımını kurmaya karar verdi.

3. Avrupa Kupası’nı kazanma sevinci yaşayan Kartal Özmızrak, aynı zamanda en fazla Avrupa Kupası kazanan Türk oyuncu olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Başarıya gidebilecek organizasyonların içinde olmak çok önemli. Öncelikle planlar ve fikirler uyuştuğu için bu kulübü tercih ettim. Bu kupayı alacağımıza inandık. İyi bir aile ortamı oluştu ve herkes birbirini motive etti. Aile ortamı yakalanmadan başarı gelmez. 5 senelik bir kulüp için Avrupa Kupası getirebilmek çok büyük bir başarı.

21 sezondur basketbol oynadığını belirten Hadi Özdemir, Bahçeşehir Koleji’nde çok iyi bir aile ortamı olduğunu ama ilk kez Avrupa Kupası kazanmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Başta bu projenin tutmayacağını söyleyen çok insan oldu ama başkanımız sağ olsun bu projeyi daha da geliştirmek istiyor.

Alpaslan Aydın, sezon başında kupayı alacaklarına inandıklarını söyleyerek bundan sonraki hedeflerinin Şampiyonlar Ligi Kupasını getirmek olduğunu vurguladı. Hatalarımızı biliyoruz, bundan sonra nasıl daha iyiye gideceğimizin farkındayız.

Başkan bize özgürlük tanıyor ve arkamızda duruyor. Bu bize özgüven getiriyor. Bütçemizin çok fazla olduğu söyleniyor ama gerçekte böyle değil. Oyunculara doğru yerden yaklaşmak ve onları ikna etmek önemli. Oyuncular için para tabii ki önemlidir ama hedef daha önemlidir. Haksızlığın olmadığı, doğru basketbolun oynandığı, iyi bir ekibe sahip 4*4’lük bir yapımız var. Tarık Black, Sam Dekker, Jamar Smith gibi isimler takıma gelmez diyorlardı ama şimdi takımdan ayrılmak istemiyorlar. Bu da yapının doğru olduğunun kanıtı.

Takım antrenmanı bittikten sonra ekstra atrenman yapmayı sevdiğini belirten Hadi Özdemir, bu sene antrenman sonrasında hiç yalnız çalışmadığını ve çok çalışkan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurguladı. Kupayı aldıktan sonra soyunma odasına nasıl girdiğimizi hatırlamıyorum Rüya gibiydi.

Başarılarının tesadüf olmadığını belirten Kartal Özmızrak, ilk kampın 20. gününde herkesin aynı kafa yapısında olması ve aynı hedefe odaklanmasını gördüğünde başarılı olacaklarını anladığını söyledi.

Bu sene kendilerini ispatladıklarını söyleyen Alpaslan Aydın, genç taraftar grubuna sahip olmalarının çok büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Basketbolcu olmak kolay bir iş değil, çok zor bir spor . Binlerce basketbolcu içinden üst düzeyde oynayabilen 10 kişi ancak çıkabiliyor.