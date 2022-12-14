Bahçeşehir Koleji-Surne Bilbao maç sonucu: 60-92

Bahçeşehir Koleji, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanya temsilcisi Surne Bilbao’yu ağırladı.

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Yiğit Arslan, James Gist ve Jerry Boutsiele; konuk takım Surne Bilbao ise Ludvig Hakanson, Adam Smith, Xavi Rabaseda, Emir Sulejmanovic ve Jeff Withey beşiyle başladı.

Maça iki ekip de savunma sertliğini düşük tutarak başlarken maçın ilk periyodu konuk takımın 23-18’lik üstünlüğüyle geçildi.

Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyrekte skor üretmekte güçlük çekerken soyunma odasına 32-42’lik skorla gidildi. Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda hem hücum hem de savunmada istediklerini sahaya yansıtmakta güçlük çekerken parkeden 92-60 mağlubiyetle ayrıldı ve grubunu lider bitirme şansını kaybetti.





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