FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında Bahçeşehir Koleji, Belçika ekibi Filou Oostende ile mücadele etti. Ülker Sports'ta oynanan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, devreye 35-29 önde girdi. 47-47 eşitlikle sona eder üçüncü çeyreğin ardından çekişmeli geçe son bölüm 75-75 eşitlikle son buldu. Uzatma bölümünde rakibini 87-81 yenen Bahçeşehir Koleji, seride durumu 2-1'e getirerek son 16 takım arasına kaldı.

Bahçeşehir Koleji, son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçında Filou Oostende'ye 76-72 yenilirken, Belçika'da ikinci maçta sahadan 77-64 üstünlükle ayrılmıştı.

İSTANBUL,(DHA)



