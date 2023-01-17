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Bahçeşehir Koleji son 16'da

Bahçeşehir Koleji, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Filou Oostende takımını 87-81 yenerek son 16 takım arasına kaldı.

17 Ocak 2023, Salı 22:43 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji son 16'da

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında Bahçeşehir Koleji, Belçika ekibi Filou Oostende ile mücadele etti. Ülker Sports'ta oynanan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, devreye 35-29 önde girdi. 47-47 eşitlikle sona eder üçüncü çeyreğin ardından çekişmeli geçe son bölüm 75-75 eşitlikle son buldu. Uzatma bölümünde rakibini 87-81 yenen Bahçeşehir Koleji, seride durumu 2-1'e getirerek son 16 takım arasına kaldı.

Bahçeşehir Koleji, son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçında Filou Oostende'ye 76-72 yenilirken, Belçika'da ikinci maçta sahadan 77-64 üstünlükle ayrılmıştı.

İSTANBUL,(DHA)


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