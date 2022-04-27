Avrupa basketbolunda final heyecanı... Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını konuk edecek. İlk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, İstanbul'da oynanacak mücadeleden de galibiyet ile ayrılarak ilk Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor.

Bahçeşehir Koleji, rakibine karşı alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı kazanan taraf olacak.

Kapalı gişe

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele öncesi satışa çıkartılan 13 bin 500 biletin tamamı tükenirken, Bahçeşehir Koleji'ne büyük bir destek bekleniyor.

Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bilindiği üzere Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rakibini 72-69'luk skorla mağlup etmeyi başarmıştı.