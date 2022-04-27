Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia maçı (CANLI)

Avrupa basketbolunda final heyecanı... Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını konuk ediyor. İlk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, İstanbul'da oynanan mücadeleden de galibiyet ile ayrılarak ilk Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele öncesi satışa çıkartılan 13 bin 500 biletin tamamı tükenirken, Bahçeşehir Koleji, rakibine karşı alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetlerde de kupayı kazanan taraf olacak.

İLK ÇEYREK SONUCU | Bahçeşehir Koleji 30-16 Reggio Emilia

Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün saat 20.00'de başlayan mücadelede NTV ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Bilindiği üzere Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rakibini 72-69'luk skorla mağlup etmeyi başarmıştı.