Bahçeşehir Koleji deplasmanda Ventspils ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya’nın Ventspils takımına konuk olacak. Ventspils Olimpiyat Merkezi’nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak.

10 Mart 2020, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji deplasmanda Ventspils ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya’nın Ventspils takımına konuk olacak. Ventspils Olimpiyat Merkezi’nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00’de başlayacak.

İstanbul’da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, yarınki müsabakadan da istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.

İSTANBUL (AA)

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