Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen: 92-85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Bahçeşehir Koleji kendi sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 92-85 yendi.

11 Şubat 2019, Pazartesi 22:12
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Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen: 92-85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Bahçeşehir Koleji kendi sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 92-85 yendi.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Serhat Büker

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 14, Harris 27, Rautins 16, White 22, Hakan Yapar 3, Can Altıntığ 3, Slaughter 2, Emir Preldzic 5

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Muhammed Baygül 11, Diebler 8, Evans 9, Oğuz Savaş 21, Kartal Özmızrak 2, Mert Akay 4, Kidd 8, Doğuş Özdemiroğlu 3, Peiners, Emircan Koşut, Berk Demir

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

İLK YARI: 47-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58

5 FAUL: 33.25 Rautins, 37.20 Slaughter, 37.53 White (Bahçeşehir Koleji)

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