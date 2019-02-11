Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Tekfen: 92-85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Bahçeşehir Koleji kendi sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 92-85 yendi.
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Serhat Büker
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 14, Harris 27, Rautins 16, White 22, Hakan Yapar 3, Can Altıntığ 3, Slaughter 2, Emir Preldzic 5
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Muhammed Baygül 11, Diebler 8, Evans 9, Oğuz Savaş 21, Kartal Özmızrak 2, Mert Akay 4, Kidd 8, Doğuş Özdemiroğlu 3, Peiners, Emircan Koşut, Berk Demir
1'İNCİ PERİYOT: 25-17
İLK YARI: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58
5 FAUL: 33.25 Rautins, 37.20 Slaughter, 37.53 White (Bahçeşehir Koleji)