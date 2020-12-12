Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş maç sonucu: 76-86

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, deplasman maçında Bahçeşehir Koleji'ni 86-76 mağlup etti. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ile Fırat Fidan takip etti.

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 7, İsmet Akpınar 31, Green 16, Burak Can Yıldızlı, Owens 12, Robinson 3, Erkan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Mükremin Deniz Kılıçlı, Aldridge

BEŞİKTAŞ: Şehmus Hazer 15, Blackmon 25, Johnson 10, Egehan Arna 2, Alperen Şengün 29, Sadık Emir Kabaca 3, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı

1. PERİYOT: 28-27

DEVRE: 42-54

3. PERİYOT: 65-65



